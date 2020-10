“Tra poco non sarà utile neanche il lockdown”

Alessandro Perrella, dirigente infettivologo del Cardarelli, componente dell’unità di crisi regionale in Campania, dipinge a tinte davvero fosche la situazione attuale della diffusione del Coronavirus. Secondo l’infettivologo se non si agisce subito neanche il lockdown sarà più sufficiente a frenare l’avanzata dei contagi

Ecco cosa ha deto in un'intervista al Mattino:

Cosa dovremmo fare in questa situazione?

«Distanziarci sempre di più. E invece ci assembriamo in piazza per un presunto diritto alla libertà lesa. Libertà non capisco di cosa. Anche sui posti letto vedo miei colleghi parlare di contratto di lavoro dove invece serve senso di responsabilità. Siamo in guerra contro un nemico invisibile emolti non lo capiscono”.