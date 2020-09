Non basteranno i provvedimenti dell’Ordine dei giornalisti per la foto di Chanel Totti in copertina su Gente. Totti dice che lui e Ilary sono andati “fuori di testa” per questa storia

Oggi PAolo Condò intervista Francesco Totti su Repubblica. L’ex calciatore parla della nuova gestione della Roma di Friedkin ma alla fine rivela che la storia della copertina con una foto della figlia Chanel finirà per vie legali.

Totti annuncia conseguenze legali per la copertina con Chanel

Il Capitano spiega a Condò che gli chiede delle critiche sui social: «Lei crede ai social? Io no. Neanche li

leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente… ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali». Per la foto si era già mosso il Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna, in accordo con il Segretario Guido D’Ubaldo, che aveva deciso di “procedere con la segnalazione al collegio di disciplina territoriale competente della direttrice responsabile di Gente, Monica Mosca, al fine di valutare la sussistenza di eventuali violazioni della Carta di Treviso, inserita nel testo unico della deontologia”, come spiegava una nota dell’Ordine dei Giornalisti. “Anche la Commissione Pari Opportunità del Cnog – concludeva la nota – ha stigmatizzato l’episodio”. Monica Mosca, la direttrice di Gente, aveva replicato: “Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia. Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”. I genitori di Chanel avevano già espresso le loro critiche sui social:

Putroppo i commenti bavosi di cui parla Totti non si sono esauriti con la pubblicazione della copertina. Su Telegram è apparso un gruppo che cerca foto di Chanel Totti e della mamma Ilary Blasi:

Leggi anche: I terrapiattisti che volevano trovare la fine del mondo ma si sono fermati a Ustica