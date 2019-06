Torvaianica, Domenico Raco e la ripresa nel video con la tanica di benzina

In uno dei video girati dalle telecamere di sorveglianza nella zona in cui sono morti Domenico Raco e Maria Corazza si vede l’uomo che porta una tanica di benzina. E la circostanza potrebbe dare una svolta decisiva alle indagini sul rogo di Torvaianica, che adesso puntano decisamente sull’omicidio-suicidio. Scrive oggi Il Messaggero:

A poco a poco – con un lavoro meticoloso svolto dagli inquirenti –, il giallo di Torvaianica arriva a un punto di svolta. Nell’attesa che sabato si compiano le autopsie sui due corpi – quello di Maria Corazza (48 anni) e di Domenico Raco (39 anni) – rinvenuti carbonizzati venerdì scorso in via San Pancrazio, tra l’entroterra di Pomezia e il litorale, in un video ora agli atti dell’inchiesta si vedrebbe il “calabrese” – così era soprannominato il 39enne originario di Molochio, un paesino nel cuore dell’Aspromonte – riempire un contenitore di benzina in un distributore non lontano dal luogo dove poi è stata ritrovata l’auto e i due cadaveri.