L’uomo arrampicato sulla Torre Eiffel

«La Torre Eiffel è temporaneamente chiusa fino a nuovo ordine. Per evitare attese troppo lunghe consigliamo ai gentili visitatori di posticipare la loro visita». Con questo messaggio pubblicato una quarantina di minuti fa l’account Twitter del famoso monumento parigino comunicava la chiusura e l’evacuazione della Torre.

Motivo della chiusura il tentativo da parte di un uomo, non ancora identificato di scalare la Torre dall’esterno della struttura di acciaio.

WHY WOULD YOU CLIMB UP THE EIFFEL TOWER pic.twitter.com/wynQOUl2vR

— Paige (@PaigeMcSorley) May 20, 2019