Un tornado ha investito il nord di Dallas domenica sera, lasciando senza energia elettrica 175mila tra case e aziende e ritardando i voli negli aeroporti regionali. La tempesta ha colpito vicino all’aeroporto Love Field a nord della città, ha detto lunedì il Centro di previsioni meteorologiche del National Weather Service (NWS) a College Park Maryland. Non sono stati segnalati immediatamente feriti o morti, ma polizia e pompieri si sono recati porta a porta in alcuni quartieri per controllare i residenti.

Il tornado a Dallas

Il tornado è arrivato alle 21 e 02 e non sono stati segnalati feriti o decessi a partire da lunedì mattina, secondo quanto ha scritto il sito web dell’amministrazione comunale.

Holy shit the tornado hit north Dallas pic.twitter.com/GiQ0vwHExC — Aye (@TobiasMargarito) October 21, 2019

Whoa… Insane view of Dallas tornado, that moved through moments ago. pic.twitter.com/Uzmzy2JGBA — Dakota Smith (@weatherdak) October 21, 2019

Sia l’aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth che l’aeroporto Love Field hanno registrato ritardi alla partenza e all’arrivo. Le immagini e i video su Twitter mostrano la città colpita dal tornado.

Leggi anche: La Cavallerizza Reale in fiamme a Torino