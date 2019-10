La Cavallerizza Reale in fiamme a Torino

Fiamme alla Cavallerizza Reale, storico complesso architettonico nel centro di Torino in via Gioacchino Rossini dichiarato patrimonio dell’Unesco. L’incendio è scoppiato poco prima delle 8 e sta riguardando il tetto. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco.

La Stampa scrive che l’incendio è divampato verso le 7,45 e sta interessando il tetto dell’edificio. A fuoco anche sul confine con l’edificio dell’Auditorium Rai, ma le fiamme dovrebbero aver risparmiato la sala concerti. Lo stabile è occupato da quattro anni e mezzo dai collettivi.

Questo video che ritrae i vigili del fuoco al lavoro è stato postato sulla pagina fb Cavallerizza Irreale:

Questo il tweet dei vigili del fuoco:

#Torino 7:45 #21ottobre, in fiamme il tetto dei locali della Cavallerizza Reale in via Gioacchino Rossini, in zona centro: sei le squadre dei #vigilidelfuoco impegnate per evitare la propagazione ai tetti delle strutture attigue. Intervento in corso

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 21, 2019