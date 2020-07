Europa Verde di Torino ha segnalato sulla sua pagina facebook la pubblicità sessista di un giornale del capoluogo Piemontese che si chiama Torino Cronaca e che per pubblicizzare il cambio di formato e il costo del quotidiano non ha pensato di meglio che pubblicare la foto di una donna in minigonna e farle dire “Seguimi… ho la minigonna”

Europa Verde di Torino ha segnalato sulla sua pagina facebook la pubblicità sessista di un giornale del capoluogo Piemontese che si chiama Torino Cronaca e che per pubblicizzare il cambio di formato e il costo del quotidiano non ha pensato di meglio che pubblicare la foto di una donna in minigonna e farle dire “Seguimi… ho la minigonna”.

La pubblicità sessista di Torino Cronaca

“Vuoi vincere fino a un milione? Seguimi, da oggi ho la minigonna…”, si legge nel manifesto mentre nella prima pagina pubblicata si informa sul costo del quotidiano (“in edicola a 60 centesimi”) e si aggiunge che il nuovo formato è “Agile, elegante… e maneggevole…”. «Noi Verdi-Europa Verde Torino siamo assolutamente contrari a campagne pubblicitarie che sfruttino il corpo della donna per diffondere ulteriori modelli sociali irrealistici e sessisti. Ci appelliamo quindi alle edicole per smettere di affissare locandine diseducative, prendendo così una forte posizione contraria alle #discriminazioni di genere», scrive il partito su Facebook.

Il giornale Torino Cronaca o Torino Cronacaqui, come viene chiamato, non ha pubblicato sulla sua pagina facebook la pubblicità. Di certo l’iniziativa del giornale non è nuovissima. Questa era una delle pubblicità del lancio dell’Unità all’epoca in cui era direttrice Concita De Gregorio: