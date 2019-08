Come Toninelli vuole fermare la Gronda, anzi no

Mentre il paese è nel caos e senza governo, Danilo Toninelli continua a dare spettacolo al ministero delle Infrastrutture, stavolta dedicandosi alla Gronda di Genova. Il no dell’analisi costi-benefici del ministero delle Infrastrutture alla Gronda di Genova ha scatenato la bagarre a tutto campo. Tutto il mondo produttivo contro il ministro Toninelli a difesa dell’opera da 4,75 miliardi, la concessionaria Aspi durissima nella replica al ministro, il governatore della Liguria Toti pure («una relazione patacca è l’ultimo colpo di coda»). E non manca neanche lo scontro fra M5s e Lega che ha alimentato il copione della politica degli ultimi 14 mesi.

Il tutto accade mentre 100 famiglie sono state espropriate perché interferite dal tracciato della Gronda – ricorda la Regione – e 35 le aziende che sono state trasferite, grazie alla legge regionale del Pris (programma regionale di intervento strategico) in base alla quale il soggetto attuatore (Società Autostrade) ha riconosciuto indennizzi per un totale di 53 milioni di euro. Finanziamenti che rischiano di diventare inutili in caso di bocciatura della Gronda da parte del ministro Toninelli a cui si deve aggiungere la beffa per tutte le famiglie e le imprese che sono state espropriate». Con il no alla Gronda sono a rischio 10mila posti di lavoro. In serata la replica di Toninelli. «Le dichiarazioni di Aspi – dice una nota del Mit – sono venate di toni inaccettabili da parte di chi dovrebbe innanzitutto ricordare quali sono i rispettivi ruoli: da una parte c’è lo Stato concedente e dall’altra un concessionario privato che gestisce pro tempore un asset pubblico. Già solo questo dovrebbe suggerire atteggiamenti ben diversi».