Tiziana Alla chiude la questione Donnarumma: “Le domande bisogna farle”

“Le domande bisogna farle”. Così la giornalista della Rai, Tiziana Alla, “colpevole” di avere fatto perdere la pazienza a Donnarumma, per avere semplicemente fatto il suo lavoro. Si sa, è difficile restare lucidi quando la ferita ancora brucia. Deve essere stato questo a spingere il portiere della nazionale italiana a perdere le staffe a conclusione di Germania–Italia. “Quello che colpisce, non voglio infierire, è che non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza”. Questa era stata la fatidica domanda di Alla, dopo la clamorosa sconfitta dell’Italia che ha subito cinque gol dalla Germania, che ha alterato, e non poco, il portiere.

Tiziana Alla spiega a tutti in cosa consiste il lavoro di un giornalista

“Quando mi è capitato? Contro il Real, con il fallo? Ma dai… Se vogliamo fare polemiche, facciamole. Io faccio un discorso di squadra stasera. Abbiamo fatto tutti degli errori, non c’è nessun colpevole. Poi se tu vuoi dare la colpa a me per l’errore, fai pure. Sono il capitano e mi prendo la colpa e le mie responsabilità e vado avanti a testa alta. L’ho sempre fatto”, ha risposto Donnarumma. La sua reazione a caldo, però, ha attirato qualche polemica di chi di giornalismo sportivo ne sa parecchio. “Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a @allatiziana, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda”, ha scritto su Twitter Sandro Piccinini, telecronista di Prime Video Italia.

Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a @allatiziana, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda 👏👏 #GermaniaItalia #NationsLeague — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) June 14, 2022

“Grazie Sandro, detto da te vale tanto per me. Sai bene quanto sia complicato gestire quei momenti. Non ho mai cercato le polemiche fine a se stesse. So soltanto che facendo questo lavoro, le domande bisogna farle”, gli risponde Alla.