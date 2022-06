È nervoso Gianluigi Donnarumma nel post partita di Germania-Italia, gara di Nations League persa ieri sera dagli azzurri per 5-1. Una sconfitta pesantissima che compromette il cammino degli uomini di Mancini nella competizione e abbatte il morale dei giocatori. A fine gara Tiziana Alla, inviata Rai che seguiva l’incontro, ha detto al portiere della nazionale: “Quello che colpisce, non voglio infierire, non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza”.

Lo sbrocco di Donnarumma all’inviata Rai che gli fa notare i suoi errori | VIDEO

Donnarumma ha infatti commesso un errore in disimpegno sull’ultimo gol tedesco. “Quando mi è capitato, col Real Madrid, col fallo?”, si innervosisce l’ex Milan. “Se vogliamo fare polemica su queste cose facciamole. Io ne faccio un discorso di squadra stasera, abbiamo fatto tutti degli errori. Non c’è nessun colpevole, ci guarderemo in faccia e analizzeremo. Poi se tu vuoi dare la colpa a me per l’errore dammi la colpa, non c’è problema. Sono il capitano, mi prendo le colpe e le mie responsabilità, ma vado avanti a testa alta come ho sempre fatto”.