Francia-Svizzera sembra decisa. Il nostro tifoso svizzero è disperato. Si mette la maglia in bocca per la tensione, ma proprio in quel momento accade qualcosa. Arriva il pareggio con il goal di Gavranovic. E lui si trasforma

Quello che in pochi si aspettavano è accaduto: la Svizzera ha eliminato la Francia ai rigori (8-7) nell’ottavo di finale di Euro 2020 in corso a Bucarest e giocherà i quarti di Euro 2020. La squadra elvetica ha potuto battere quella francese grazie al pareggio in extremis siglato dal goal di Gavranovic al 90°, che le ha permesso di approdare prima ai supplementari e poi ai rigori. Durante quei minuti concitati la passione di un tifoso svizzero che in pochi minuti passa dalla disperazione all’euforia è diventata allo stesso tempo un meme e il mood con cui tanti italiani hanno seguito il match.

L’incredibile trasformazione del tifoso svizzero durante Francia-Svizzera | VIDEO



La partita sembra ormai decisa. La Francia è in vantaggio e la Svizzera ha accumulato qualche dispiacere perché nei 90 minuti i primi a segnare erano stati gli elvetici con un colpo di testa di Seferovic al 15′ e al 55′ avevano sfiorato il 2 a 0 con il rigore di Ricardo Rodriguez, parato da Lloris. A quel punto la Francia è riuscita a ribaltare la partita e a portarsi in vantaggio con una doppietta di Benzema e una terza rete di Pogba. Il nostro tifoso svizzero è disperato. Si mette la maglia in bocca per la tensione, ma proprio in quel momento accade qualcosa. Arriva all’ultimo minuto il pareggio con il goal di Gavranovic dopo il secondo goal segnato da Seferovic all’81°. E l’anonimo tifoso svizzero si trasforma da Clark Kent nel Superman degli ultras. Via cappellino e maglietta. Rimane a torso nudo e urla come un vichingo in piena trance calcistica. Forse oggi sapremo chi è ma già da quel momento anche senza nome è diventato il volto di un momento magico, di quelli che gli adoratori del calcio commentano dicendo “la palla è rotonda” per ricordare come durante i 90 minuti di una partita può accadere di tutto. Come in Francia-Svizzera.