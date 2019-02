La storia del presunto video di Thereau che ritrae due persone che fanno sesso

Da qualche ora gira su Twitter e su Whatsapp un video che ritrae due persone che fanno sesso in un letto e una terza persona che prima li filma e poi si autoinquadra sorridendo alla telecamera di un telefonino dotato di asta da selfie. La terza persona somiglia in modo impressionante al calciatore Cyril Thereau, oggi in forza al Cagliari, “in modalità Brazzers”, mentre l’altro sarebbe un compagno di squadra del giocatore.

Il video, della durata di un minuto e 18 secondi, ha cominciato a circolare su Whatsapp prima di venire pubblicato su Twitter, ma nessuno sa chi lo abbia messo in giro per primo (anche se è indiscutibile che sia stato girato dal giocatore e che l’altra persona (di sesso maschile) che si vede nel video molto probabilmente si è accorta del telefonino acceso, mentre la donna, di spalle, non sembra rendersi conto di nulla.

Tra i commenti su Twitter c’è chi fa il nome di un compagno di squadra del giocatore come co-protagonista del video, ma c’è anche chi smentisce perché la persona indicata avrebbe un tatuaggio che nel video non si vede. E c’è anche chi ipotizza che il video non sia di oggi ma sia stato girato tempo fa, quando il giocatore si trovava in un’altra squadra.

Ma la parte più divertente della vicenda sono i tweet che si riferiscono alla storia (Thereau è trending su Twitter) e fanno battute sfottendo il giocatore per le sue scarse qualità di regista che però i più, non a conoscenza della storia del video, non capiscono:

Ma c’è anche chi ipotizza scenari impossibili, anche se molto divertenti calcisticamente parlando:

Rimane il mistero su come sia arrivato il video su Whatsapp: potrebbe trattarsi anche di un caso di Revenge Porn.