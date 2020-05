Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi 11 maggio 2020 a Roma pochi minuti dopo le 5.00. Il sisma è stato avvertito chiaramente da moltissime persone che lo hanno segnalato su Twitter:

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilasciato una stima provvisoria segnalando un terremoto in provincia di Roma con magnitudo da 3.2 a 3.7 alle 5 e 03, rivista successivamente a 3.3 con epicentro Fonte Nuova:

“Al momento alle sale operative dei vigili del fuoco non sono giunte richieste di soccorso né segnalazioni di danni”, si legge in un tweet pubblicato dai vigili del fuoco sulla scossa di terremoto avvertita a Roma che si è registrata alle 5.03 a Fonte Nuova.

Terremoto a Roma oggi 11 maggio 2020

L’agenzia di stampa ANSA fa sapere che dalle verifiche dei Vigili del fuoco non risultano al momento danni a persone o cose in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 3.3 avvenuta alle 5:03 nel nordest della provincia di Roma. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, come preceduto da una forte ‘esplosione’. Tante le chiamate ai servizi di emergenza da parte dei cittadini, molti svegliati di soprassalto dal sonno. Le segnalazioni arrivano da tutte le zone della città e c’è anche chi segnala di aver sentito un botto molto forte insieme alla scossa:

E visto che la scossa ha risvegliato molti, c’è chi mette in dubbio la magnitudo stimata dall’INGV tra 3.2 e 3.7:

L’INGV rivede successivamente la stima e parla di magnitudo di 3.3 e di epicentro a Fonte Nuova in provincia di Roma:

Secondo l’Ingv, la scossa avvertita nella capitale alle 5:03 è stata di magnitudo 3.3 ed è avvenuta 5 km a sud ovest di Fonte Nuova, comune della città metropolitana di Roma Capitale, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv-Roma. Subito dopo la scossa ha cominciato a piovere. C’è anche chi segnala lampadari che hanno tremato e libri caduti dagli scaffali. L’INGV segnala intanto un’altra scossa di magnitudo 5.3 a Lesignano de’ Bagni in provincia di Parma. Per la scossa di terremoto avvertita poco dopo le 5 a Roma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. È quanto si apprende da una prima ricognizione della Protezione Civile.