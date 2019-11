Terremoto in Albania: le immagini dei danni

Una forte scossa di terremoto magnitudo 6,4 ha colpito l’Albania, vicino Durazzo, poco prima delle quattro del mattino. Il bilancio per adesso è di tre morti e centocinquanta feriti. Secondo il servizio geologico statunitense Usgs, l’epicentro è stato a circa 10 dieci chilometri da Shijak, tra Durazzo e la capitale Tirana, a dieci chilometri di profondità. Le immagini rimbalzate sui social media mostrano case distrugge e gente scesa in strada in preda al panico. Si temono vittime. Lo scorso 20 settembre una scossa magnitudo 5,6 aveva colpito la stessa zona danneggiando circa 500 edifici: era stato definito il più forte terremoto degli ultimi 30 anni in Albania.

Strong earthquake of magnitude 6.4 in Durres, Albania 🇦🇱 that claimed the lives of 2 people. A lot of people injured. The quake was perceived in several areas such as: Italy, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Greece, and Bosnia-Herzegovina. pic.twitter.com/AEwDdDq9cf — David (@DavidPrzMX) November 26, 2019

Le immagini pubblicate su Twitter mostrano crolli di edifici mentre diverse persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie a Durazzo e Thumana, nella zona vicina all’epicentro del terremoto magnitudo 6,4 che ha colpito l’Albania. Le immagini di Syri tv mostrano soccorritori che scavano a mani nude tra le macerie.

#Arnavutluk #Durres’te çok korkunç bir #deprem oldu. 6.3 deniyor. Bahçe duvarları ve dükkan duvarları falan yıkılmış durumda. Ama binaların ana gövdesi sağlam görünüyor. pic.twitter.com/PIyFsAJfII — barış 🏳️‍🌈🇹🇷🇪🇺 (@sosyal_liberal) November 26, 2019

Il bilancio per adesso conta 150 feriti. L’Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4. I media locali riferiscono che in diverse città è saltata la corrente e i soccorritori sono al lavoro per segnalazioni di edifici crollati.

Unità dell’esercito e della protezione civile sono al lavoro tra le macerie di un palazzo a Durazzo e di altri tre a Thumana, dove sono stati tratti in salvo per ora due bambini. A Kurbin un uomo è morto invece dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo.

Terremoto in Albania, le immagini dei danni

