Intorno alle 3.55 del 26 novembre 2019 una forte scossa di terremoto ha svegliato molti italiani in Puglia ma anche in Campania e in altre regioni del sud d’Italia. Il sisma è però avvenuto sulla parte opposta dell’Adriatico, in Albania

Terremoto in Albania sentito in Puglia e in tutto il sud d’Italia

Secondo le prime informazioni di USGS la magnitudo del sisma è del 6,4 della scala Richter e l’epicentro è a 30 chilometri da Tirana. La scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri. Abbastanza per far oscillare i lampadari a Cosenza

In tanti stanno cercando informazioni sul terremoto di oggi 26 novembre sul sito di Ingv ma ancora non si hanno informazioni italiane al riguardo:

Ma INGV dormiva profondamente? Mentre noi ballavamo sul letto questi non hanno registrato manco una vibrazione #terremoto pic.twitter.com/Wy2Dupa9UP — Gaetano Contento (@PhilipKokotler) November 26, 2019

Ingv ha pubblicato i primi dati sul sisma in Albania. La magnitudo è di 6.5:

Gli effetti del terremoto in Albania del 26 novembre 2019

Iniziano ad arrivare le prime testimonianze sui social di cosa è avvenuto a Tirana durante la scossa di terremoto delle 3.54

Snapchat video of the earthquake in Albania supposedly caught in Bivoljak, Kosovo. It appears to be pretty strong there as well! #termet #earthquake pic.twitter.com/NZ1VDdfQHN — Mikey 🇷🇴 (@MambaMike13) November 26, 2019

Non si hanno ancora notizie sui danni riportati ma in questo video si può vedere un edificio con numerose crepe: