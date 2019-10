Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto sulla Costa Ionica Crotonese (Crotone), ad una profondità di 9 km poco prima delle 14. La prima stima parlava di magnitudo tra 3.4 e 3.9. L’epicentro è stato localizzato esattamente davanti alla costa crotonese, 12 km a nord di Crotone. Ipocentro stimato a 9 km di profondità.

Terremoto a Crotone

La scossa sismica è stata avvertita distintamente in un raggio di almeno 20-30 km. Tremore percepito anche nella città di Crotone. Non si registrano però danni di alcun tipo. Il movimento tellurico ha avuto epicentro nella Costa Ionica Crotonese (Crotone), a 12 km da Crotone e 59 da Catanzaro.

pare ci sia stato un grosso terremoto a Crotone,la stampa non dice ancora nulla — anonima napoletana (@anonimanapolet1) October 15, 2019

Stamattina si era verificata una csossa di terremoto di magnitudo 3,8 al largo delle isole Eolie:l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il sisma alle 22,42 di lunedì sera con ipocentro a 297 km di profondità ed epicentro 91 chilometri a nord-ovest di Messina.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, ma al momento non sono segnalati danni. Numerose comunque le chiamate ai vigili del fuoco. “A seguito della scossa di terremoto avvertita alle ore 13.54, l’Ufficio Protezione Civile Comunale e il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile si sono immediatamente attivati per monitorare la situazione. Al momento non si registrano danni a persone e cose”. Così, in una nota, il Comune di Crotone.

