Scossa di terremoto oggi pomeriggio alle 14.31 in Emilia. L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) segnala una magnitudo di 3.4 con epicentro nella zona di Correggio (Reggio Emilia) a una profondità di 6 chilometri. “Non si segnalano per ora danni a cose o persone” si legge sul profilo Facebook del comune. “Stanno partendo i sopralluoghi in tutti gli edifici pubblici, scuole di ogni ordine e grado comprese, come da indicazione del sindaco”.

Il terremoto a Correggio nel Reggiano

“La scossa si è sentita. È durata pochissimo ed è stata di tipo sussultorio, i lampadari non si sono mossi. Al momento non ci risultano danni, anche se sono scattati diversi allarmi nelle aziende. Ci siamo immediatamente attivati precauzionalmente coi nostri tecnici e la protezione civile. Stiamo già mettendo in atto in questi minuti tutte le verifiche opportune su edifici pubblici e in particolare sulle scuole”, ha detto all’ANSA, Ilenia Malavasi, sindaca di Correggio, Comune in provincia di Reggio Emilia, epicentro del terremoto di magnitudo 3.4 verificatosi alle 14.31 di oggi.

“In corso verifiche, ma pare nessun danno rilevante”, scrive invece sui suoi social il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a proposito del terremoto con epicentro a Correggio.

