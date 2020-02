Il bimbo travestito da Hitler al Carnevale di piazza Navona

Su Repubblica Roma oggi è stata pubblicata una fotografia che ritrae un bambino vestito da Adolf Hitler. Lo scatto viene dal Carnevale di Piazza Navona. A commentare la vicenda è Paolo Di Paolo, scrittore, 36 anni, romano, che nel 2019 ha pubblicato per Feltrinelli il romanzo “Lontano dagli occhi”. La foto è stata inviata al quotidiano da una lettrice:

Cappello, scarponi, cravattino e baffetti d’ordinanza. Al posto della svastica, per fortuna, le due crocette che Chaplin ha usato nel film parodistico “Il grande dittatore”. Genitori cinefili? Mah. La scelta di far mascherare un ragazzino in quel modo è obiettivamente demenziale. Non fa ridere. Non è divertente. La lettrice ci ha raccontato che fra i passanti c’erano più o meno tre squadre: i curiosi, i perplessi e gli sgomenti. In particolare ha notato un gruppo di turisti — tedeschi — che, «annichiliti», continuavano a scattare foto. Il piccolo dittatore, armeggiando nel frattempo con la bomboletta di schiuma, ha impiastricciato l’abito di una povera principessa, che è scoppiata a piangere. E il pianto irrefrenabile ha distratto il capannello di spettatori.