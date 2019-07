Terremoto di magnitudo 7.1 in California

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo 6.4. Per il momento non si hanno notizie di danni o vittime. Secondo INGV il terremoto ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 35.81, -117.54 ad una profondità di 20 km.

In questo video si vede l’effetto del terremoto durante la partita dei Dodgers:

Dodgers and Padres were playing through an earthquake. The players didn’t even feel it. IT WAS A 7.1 😳 #EarthquakeLA pic.twitter.com/Q3iVyPYaBx

— Sports ON Tap (@SONTHighlights) 6 luglio 2019