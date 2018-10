Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 6.8 nel mar Jonio, con epicentro a Zacinto, in Grecia. Lo ha reso noto il servizio geologico Usa. Paura anche in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia perché la scossa si è propagata e ha fatto tremare la terra su gran parte del Mediterraneo centrale. È allerta tsunami nel mar Jonio e nel basso Adriatico. La scossa è stata registrata alle 24:54.

Terremoto in Grecia, allerta tsunami

L’INGV ha comunicato che “Un’anomalia di circa 10 centimetri si è osservata al mareografo di Le Castella, in provincia di Crotone che conferma l’allerta tsunami arancio per le coste ioniche italiane. Si raccomanda massima prudenza nelle zone costiere e nei bacini portuali, seguendo le indicazioni delle autorità”. L’allerta tsunami riguarda la Grecia, per l’Italia c’è solo l’allerta arancio. Si consiglia di restare lontani da coste e spiagge.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 km dall’isola di Zacinto. La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il Sud Italia, in particolare sulla costa orientale della Puglia, in Calabria, sulla costa orientale della Sicilia ma anche in Campania, con alcune segnalazioni arrivate da Napoli.

L’allerta tsunami (che riguarda la Grecia)

Per adesso l’unica anomalia registrata in Calabria è stata a Crotone, ma si è trattato di una piccola onda che non ha causato nessun danno. Visto il tempo trascorso dal sisma non dovrebbero esserci più onde di maremoto legate a questo evento sismico. Siamo in attesa che venga diramato il “cessato allarme”. Monitoriamo la situazione”, conferma la Protezione civile calabrese.

La Protezione civile Calabria avverte che l’allerta tsunami è cessato: