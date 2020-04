Oggi 16 aprile una scossa di terremoto di magnitudo tra 3,9 e 4,4 della scala Richter è stata registrata nella zona di Piacenza alle 11.24. Secondo una stima provvisoria dell’INGV la magnitudo sarebbe tra 3,9 e 4,4 della scala Richter. Successivamente l’INGV precisa che la magnitudo è stata di 4.2, a una profondità di 3 chilometri e con epicentro a 6 km da Cerignale in provincia di Piacenza.

Terremoto a Piacenza

Il terremoto è stato sentito in tutto il nord Italia da Genova a Milano:

Lo avete sentito anche voi il #terremoto alle 11:45 a Milano zona est? — Stefano Rho (@Stefano_Rho) April 16, 2020

I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 11.42 e ad una profondità di tre km, sono Cerignale, Ottone e Ferriere.

Secondo alcuni si tratta della seconda scossa in poche ore.

Tredici ore fa, scriveva l’INGV, una prima scossa aveva magnitudo tra 3.3 e 3.8. C’è anche chi parla di uno sciame sismico in azione da ieri sera nei dintorni della città. La giornalista Antonella Clerici scrive su Twitter di aver sentito il terremoto ad Arquata Scrivia. E c’è anche chi giustamente si chiede se dobbiamo stare a casa per il Coronavirus o scendere in strada per il terremoto.

L’INGV in una nota spiega che un evento sismico di magnitudo Richter 4.2 è stato registrato alle ore 11:42 italiane dalla Rete sismica nazionale dell’Ingv con epicentro nel comune di Cerignale in provincia di Piacenza, alla profondita’ di 3 km. Alle 22:02 di ieri nella stessa area era stato localizzato un terremoto di magnitudo 3.5. I Comuni compresi nei 10 km dall’epicentro sono Cerignale (6 km), Ottone (7), Ferriere (7), Corte Brugnatella (8) e Zerba (10), tutti in provincia di Piacenza, e Gorreto (10 km) in provincia di Genova. “L’area interessata da questo evento sismico – spiegano gli specialisti dell’Ingv – è caratterizzata storicamente da sismicità moderata, pur in un contesto di forte incompletezza storica delle informazioni disponibili. Allo stato attuale delle conoscenze, infatti,la storia sismica dell’area appare ragionevolmente rappresentativa solo per il XX secolo. Nella regione durante gli ultimi 100 anni vi sono stati eventi locali con intensita’ fino al V-VI grado della scala MCS” L’utente @gulf972 pubblica questa foto in cui si vede un peso caduto dallo sgabello a causa della scossa:

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata stamane poco dopo le 8:00 nel sud della Croazia, con epicentro a una ventina di km a est di Dubrovnik. Il sisma, riferiscono i media serbi, è stato avvertito anche in zone vicine della Bosnia-Erzegovina e del Montenegro. Non si hanno per notizie di danni o vittime. Un’altra scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata dall’Ingv, poco dopo la mezzanotte, in Toscana tra le province di Siena a Grosseto. La scossa, di magnitudo 2.1, è stata localizzata vicino a Chiusdino. Ieri sera invece una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata in provincia di Piacenza alle ore 22.02: Ferriere, Cerignale, Ottone sono stati i comuni più vicini all’epicentro.

