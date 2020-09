Ci sarà il tempo pieno a scuola?

La scuola a settembre riparte con il tempo pieno? Mentre le famiglie pensano a come organizzarsi per portare e andare a riprendere i figli c’è un’altra incognita sul ritorno in classe spiegata dal Fatto e da Tuttoscuola, rivista specializzata nel settore. Nel passato anno scolastico mezzo milione di alunni hanno usufruito del tempo pieno. Con l’emergenza Coronavirus sarà ancora possibile? Secondo Tuttoscuola c’è il rischio che rimangano tutti a casa. Ma il ministero smentisce:

Sono dati, infatti, che in Viale Trastevere considerano assurdi: “Non sono previste riduzioni di tempo pieno. L’indicazione data è quella di mantenerlo assolutamente. L’organico per il tempo pieno è stato confermato in via ordinaria e sarà potenziato a seguito dei due provvedimenti che hanno previsto risorse per assumere docenti e Ata in più, a tempo de terminato, per quest’a nno scolastico”

In realtà non ci sono dati forniti dal ministero che possano confermare la ripresa del tempo pieno. Quello che è certo è che per assicurare nuovi spazi interni a favore delle classi sdoppiate o con capienza non conforme ai parametri di

distanziamento, molti dirigenti scolastici sono costretti a utilizzare (oltre alle palestre) i locali adibiti a mensa e anche i laboratori utilizzati per il tempo pieno. Tuttoscuola ha però condotto un sondaggio a campione: “Anche se è difficile sapere esattamente per quanti non potrà essere assicurato il tempo pieno in assenza di rilevazioni da parte del ministero, da un nostro sondaggio a campione – spiegano i redattori della rivista specializzata – a bb ia mo

rilevato che la ricerca di spazi ha portato molte scuole a doversi privare dello spazio della refezione e quindi a non poter assicurare il tempo pieno. Vorremmo essere smentiti da viale Trastevere ma non sarà così”. E i sindacati confermano la stessa preoccupazione: “Nelle prime settimane di scuola – spiega la segretaria generale della Cisl Scuola – non tutti potranno assicurare il tempo pieno. Speriamo che la situazione si possa normalizzare al più presto.