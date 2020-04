Il canale Telegram con le foto rubate di ragazze minorenni

Ieri su Twitter una serie di utenti ha segnalato un canale Telegram che si chiama «Stupro tua sorella». “In questo gruppo su telegram vengono mandate foto di ragazzine minorenni e PRIVATE, oltre a del materiale pedopornografico (e non) dopo sussegue anche una violenza verbale e psicologica. Per favore, aiutateci”, scrive l’utente @adorevcherry su Twitter rivolgendosi alla Polizia di Stato.

Il canale attualmente non è più disponibile nella ricerca su Telegram, anche se invece ne esiste un altro chiamato @Stuprotuasorella2 con 212 iscritti oltre a un terzo chiamato @stuprotuasorellabot. C’è anche chi segnala un’altra aggiunta e fornisce le istruzioni per la segnalazione: “Cercatelo su Telegram, cliccate sulla foto, tre puntini e segnalate.

Non entrate assolutamente, a me è bastato leggere qualche chat su Twitter per avere lo stomaco sottosopra”.

Il gruppo principale su Telegram è stato chiuso, ma hanno aperto un altro gruppo di riserva, questo. Far chiudere i gruppi non è sufficiente, la gente salva comunque le foto sui propri dispositivi. @lauraboldrini, @poliziadistato, qualcuno intervengahttps://t.co/NCXjlV6poC — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) April 3, 2020

Un’altra utente segnala altri canali-copia:

Scaricatevi Telegram e distruggeteli 🙂 pic.twitter.com/sVlAG7NcZk — Amy (@itsamybtw) April 2, 2020

Mentre c’è chi indica un utente Twitter come admin. Su Twitter qualcuno ha pubblicato alcune chat che sembrano riferirsi al canale:

Mentre su Telegram questo utente viene indicato come proprietario del gruppo principale: