No, non c’è nulla di simpatico nel “siparietto” che i tifosi dell’Inter avrebbero dedicato alla giardiniera di Marassi la scorsa domenica mattina, poco prima di Sampdoria-Inter quando lei era impegnata nel turno che le compete tra le 12 e le 15.

Due parole con cui bisogna cominciare a fare i conti nella quotidianità: siparietto e goliardico. Cosa vorranno mai dire? Il più importante però è il secondo.

Una cosa inaudita! Maschilista! il giornalista “Il simpatico coro che i tifosi dell’Inter hanno dedicato all’addetta alla tosatura del campo di Marassi: “te la rasiamo noi!”, la ragazza saluta divertita e gli ultras le dedicano un applauso”. SIMPATICO? Lei ride per l’imbarazzo!!! — Isabella Milani (@1IsabellaMilani) September 14, 2021

Goliardia per il vocabolario Treccani deriva dai goliardi medievali. Loro erano famosi per le poesie latine scritte e cantate i cui motivi principali erano l’esaltazione dell’amore, della giovinezza, del vino, della primavera, la critica sociale rivolta specialmente contro il mondo ecclesiastico. Cosa nel video possa in qualche modo richiamare i concetti sopra espressi, rimane un mistero.

“Te la rasiamo noi”: il vergognoso coro sessista alla ragazza del Marassi | VIDEO

Quello che rimane, e stavolta sì, è l’umiliazione. Quella che fa più male. Perchè c’è tutto, il branco, lo stile (poco), il disinteresse per la vittima e il risultato di trasformare una persona che in quel momento è un lavoratore in una donna che a fine serata sarà una vittima.

“Lascialo stare il tagliaerba te la rasiamo noi”

Questo è il coro che la curva nord dell’Inter ha dedicato alla ragazza che stava tagliando l’erba al Marassi. Lei stava svolgendo il suo lavoro ed è stata sessualizzata. Complimenti a chi sta difendendo gli energumeni🦧 — Chiara (@bambinaviviata) September 13, 2021

Qualcuno dirà il saluto sorridente, altri la condanneranno perchè avrebbe dovuto denunciare subito l’accaduto (come? in che modo?) e per qualcuno addirittura ha apprezzato. E’ irrilevante. Il branco, l’ululato, la pubblica mancanza di rispetto. Tanto bastano.

Ho appena sentito i cori rivolti alla ragazza che taglia l’erba a Marassi, dagli interisti a Genova. Dovessi sentirli verso di me “lascialo stare il tagliaerba te la rasiamo noi”, non vi lascerei neanche più i denti per tenere il Borghetti. 🥰🥰 — Lela (@LelaDipi) September 13, 2021



La rabbia monta e in un mese in cui il calcio è tornato, allo stadio in prima fila ci sono stati razzismo e sessismo. Buon ritorno alle terribili abitudini del passato.