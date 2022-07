I cori contro Draghi (e ancora contro Selvaggia Lucarelli) dei tassisti in protesta | VIDEO

Dopo essersi incatenati ieri di fronte a Palazzo Chigi, i tassisti tornano a protestare a gran voce nelle strade del centro di Roma, dove le vie e i vicoli attigui alla Camera e alla sede del governo sono stati blindati, compreso il tratto di via del Corso che costeggia piazza Colonna. Lancio di fumogeni e petardi, con cori che raggiungono, nonostante la distanza dei manifestanti, Palazzo Chigi. Nel mirino il disegno di legge sulla concorrenza, fortemente osteggiato dalle ‘auto bianche’. I tassisti vogliono lo stralcio dell’articolo 10 che prevede la liberalizzazione della categoria. Cori contro Mario Draghi e Selvaggia Lucarelli.

I cori contro Draghi (e ancora contro Selvaggia Lucarelli) dei tassisti in protesta

Intanto sale il livello di tensione: decine di bombe carte sono state esplose in via del Corso sotto gli occhi degli agenti che, al momento, non sono intervenuti. “Non sappiamo se riceveranno una nostra delegazione oggi. Entro domani se non capita nulla succederà qualcosa. E’ vergognoso, ci sono migliaia di famiglie che rischiano di finire sul lastrico”, dice un manifestante. Mentre qualcuno dei presenti intona “La licenza non si tocca, la licenza non si tocca” si sente esplodere un petardo a pochi metri di distanza.



I 5 tassisti che si sono incatenati di fronte a Palazzo Chigi continuano intanto la loro protesta: hanno dormito davanti alla sede del governo e “domani saremo ancora qui”, assicurano ai cronisti. Uno di loro, Alessandro Genovese, parlando con Adnkronos ha dichiarato: “”Una nostra delegazione ha incontrato Forza Italia, in programma un incontro con il Pd. Ieri abbiamo incontrato la Lega. Sono incontri politici, però, di tipo interlocutorio, nulla che sia risolutore. Con la Presidenza del Consiglio ancora non abbiamo avuto incontri. Aspettiamo”. Intorno alle 13 erano circa 300 i manifestanti che hanno bloccato una via del Corso blindata dalle forze dell’ordine.

