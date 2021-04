Il kit per il tampone fai da te arriva anche nei supermercati

L’autodiagnosi per accelerare il monitoraggio della situazione pandemica in Italia e in Europa. Con questo obiettivo, dalla prima settimana di maggio, i kit per il tampone fai da te saranno messi in commercio anche nei supermercati e nei negozi italiani (che decideranno di acquistarli). Il costo per i clienti si dovrebbe aggirare tra i 6 e gli 8 euro e il prodotto ha ottenuto la certificazione CE per la distribuzione in Europa ed è stato inserito all’interno dei dispositivi medici dal Ministero della Salute.

Tampone fai da te, il kit in vendita anche nei supermercati alla prima settimana di maggio

Ovviamente si tratta di uno strumento per l’autodiagnosi sull’infezione da Sars-CoV-2 che non ha i livelli di precisione e affidabilità dei tamponi molecolari. Secondo le prospettive future e futuribili, però, la distribuzione di questi kit per il tampone fai da te potrebbe aiutare nel monitoraggio. Il funzionamento sembra essere molto semplice: il prodotto realizzato dall’azienda cinese i Xiamen Boson Biotech e distribuito in Europa dall’Austriaca Technomed, dà il risultato nel giro di 15 minuti ed è possibile utilizzarlo senza il supporto di un medico o infermiere. Come spiega il Corriere della Sera:

Il test per l’autodiagnosi a casa si effettua tramite un tampone nella regione nasale e dopo circa 15 minuti rileva le eventuali mutazioni del virus attualmente note […]. Per effettuare il test da soli occorrerà un po’ di perizia, seguendo con attenzione le istruzioni sull’utilizzo del tampone e della fiala con soluzione di estrazione.

Insomma, esattamente quanto descritto nel novembre del 2020 dal Presidente del Veneto Luca Zaia che per primo aveva annunciato la messa in commercio di questi dispositivi per l’autodiagnosi di infezione da Sars-CoV-2. Ora, con l’approvazione a livello Europeo e l’inclusione nell’elenco dei dispositivi medici (quindi in vendita non solo nelle farmacie) da parte del Ministero della Salute, si punta al coinvolgimento nei cittadini nell’auto-monitoraggio.

(foto: da sito ufficiale Boson)