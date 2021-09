Tamberi Diamante purissimo: vince, esulta con il pubblico e dà anche consigli all’avversario | VIDEO

Ha scritto la storia a Tokyo, ha aggiunto un’altra fantastica pagina a Zurigo. Gianmarco Tamberi, sottolinea la Fidal, è il primo italiano di sempre a conquistare il diamante della Wanda Diamond League, il massimo circuito mondiale dell’atletica: il campione olimpico del salto in alto trionfa nella finale dello stadio Letzigrund con la misura di 2,34.

🏆 Tamberi trionfa a Zurigo nel salto in alto

🗣 “2.34‼ Portiamo a casa anche questa‼ 2.34‼”

📊 È il primo italiano a vincere il Diamante

L’azzurro delle Fiamme Oro è perfetto fino a 2,30, con tutte le quote superate alla prima prova, poi ricorre al secondo tentativo per oltrepassare 2,32 e si prende anche un superlativo 2,34 al secondo assalto. Tamberi porta a casa anche i 30mila dollari del prize money, chiuderà la stagione al primo posto nel ranking mondiale superando il bielorusso Nedasekau e al Weltklasse riceve l’applauso di tutti gli altri big mondiali, durante e dopo i suoi salti.

Tamberi piace a tutti per una serie di motivi, non ultimo perché vince. Però nella storia di tutti gli sport ci sono sempre atleti che acquisiscono le positive vibes per le bacheche ed altri che sarebbero adorati anche se arrivassero ultimi. Si pensi al tecnico campione del mondo Marcello Lippi, non di certo un simpaticone, e a Valentino Rossi, pilota che hai piacere a vedere in televisione anche quando arriva ultimo.

Gimbo è indiscutibilmente della seconda razza. Nel corso della finale di ieri non è stato il salto a balzare agli occhi, o per lo meno non solo. E’ stato bellissimo come Tamberi porti avanti un costante rapporto con il pubblico e con gli avversari. Tutti abbiamo in mente l’immagina della finale di Tokyo, sul podio a pari merito con lo storico amico Barshim. Ieri invece non è saltato addosso al suo avversario, ma prima e dopo la gara gli ha dato consigli. Indicando all’ucraino Protsenko una traiettoria per il suo salto:

Perchè nello sport degli sportivi è così che si fa. E gli viene riconosciuto non solo in Italia:

How great is this sportsmanship? Olympic champ Gianmarco Tamberi gives some pointers to Ukrainian competitor Andriy Protsenko and it pays off as Protsenko clears 2.27 👏 WATCH: https://t.co/Wvh5Pj5Ptx pic.twitter.com/FHEemLj6cd — CBC Olympics (@CBCOlympics) September 9, 2021