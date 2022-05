“È l’inizio di una nuova era”, la Svezia chiede ufficialmente di entrare nella Nato

Dopo l’annuncio formale della Finlandia che ha iniziato ufficialmente i passi parlamentari per formulare la richiesta di entrata all’interno dei Paesi che hanno sottoscritto il Patto Atlantico, anche la Svezia muove i suoi passi ufficiali in direzione della Nato. E lo fa anticipando i tempi rispetto ai “vicini”. Perché oggi pomeriggio la premier Magdalena Andersson ha parlato al termine dell’incontro-confronto all’interno del Riksdag, il parlamento unicamerale, dove è stato deciso di procedere con la richiesta di entrare a far parte della difesa della Nato e abbandonare il suo stato di neutarlità.

Svezia Nato, ora arriva la richiesta ufficiale del Paese scandinavo

Nel corso della conferenza stampa al termine di quell’incontro in Parlamento, Magdalena Andersson ha descritto così questa decisione epocale che cambia la storia del suo Paese:

“Il governo ha deciso di informare la Nato della volontà della Svezia di entrare a far parte dell’alleanza. Abbandoniamo una vecchia era per entrare in una nuova”.

Degli otto partiti presenti nel Parlamento svedese, solamente una minoranza – composta da due piccoli (per numero di seggi e rappresentanti) partiti – si è detta contraria all’adesione del Paese scandinavo al Patto Atlantico. Ora, come accade sempre in quesi casi, andrà consegnata la domanda ufficiale agli altri Stati membri che poi dovranno approvare l’ingresso della Svezia all’interno della Nato, portando a 27 il numero di Paesi aderenti.

E questa cifra, nel giro di poche settimane, potrebbe salire a quota 28. Alla Finlandia, infatti, manca solamente il passaggio parlamentare prima di ufficializzare la sua richiesta di adesione. Il tutto, poi, dovrà passare per la valutazione dei singoli Stati. Ma occhio al diritto di veto: la Turchia, infatti, ha già detto di essere contraria all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato e questo elemento potrebbe far saltare il banco. L’Italia, invece, è pronta a sostenere la candidatura di entrambi i Paesi nordici, come confermato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

La collega svedese @AnnLinde mi ha appena comunicato che il suo Paese ha depositato la richiesta di adesione alla Nato. Mi sono congratulato e ho assicurato il supporto dell’Italia. Avanti sempre più uniti. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) May 16, 2022

Anche la Francia è pronta a sostenere l’ingresso della Svezia (e anche della Finlandia), così come Norvegia, Danimarca e Islanda.

(foto IPP/zumapress)