La Finlandia vuole, ora ufficialmente, chiedere l’ingresso nella Nato. Presto

Gli annunci, solo in modo ufficioso, erano trapelati nel corso delle scorse settimana. Ora, però, l’intenzione della Finlandia di entrare a far parte della Nato è stata ufficializzata dalla Premier e dal Presidente della Repubblica. Non si tratta, al momento, della presentazione formale della documentazione ai membri del Patto Atlantico, ma dell’intenzione – ora chiara, alla luce del sole – di procedere con tutti i passi necessari interni per procedere in quella direzione.

Dichiarazione congiunta del primo ministro finlandese Sanna Marin e del presidente finlandese Sauli Niinistö: la Finlandia intende chiedere ufficialmente l’ingresso nell’Alleanza Atlantica ed agirà in questo senso nei prossimi giorni. È un momento storico. pic.twitter.com/NFgmJ6SHjI — Daniele Angrisani (@putino) May 12, 2022

Finlandia, il comunicato sull’intenzione di entrare nella Nato

Il comunicato congiunto, firmato dalla premier Sanna Marin e del presidente della Repubblica finlandese Sauli Niinistö, è stato pubblicato questo mattina sui siti istituzionali della Finlandia:

“Durante questa primavera si è svolta un’importante discussione sulla possibile adesione della Finlandia alla NATO. È stato necessario del tempo per consentire al Parlamento e all’intera società di prendere posizione sulla questione. È stato necessario del tempo per stretti contatti internazionali con la NATO e i suoi paesi membri, nonché con la Svezia. Abbiamo voluto dare alla discussione lo spazio che richiedeva.

Ora che il momento delle decisioni è vicino, esprimiamo le nostre pari opinioni, anche per informazione ai gruppi e ai partiti parlamentari. L’adesione alla NATO rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. In quanto membro della NATO, la Finlandia rafforzerebbe l’intera alleanza di difesa. La Finlandia deve fare domanda per l’adesione alla NATO senza indugio. Ci auguriamo che i passi nazionali ancora necessari per prendere questa decisione vengano presi rapidamente entro i prossimi giorni”.

Adesso si attendono i passi parlamentari che, secondo le indiscrezioni, potrebbero portare alla soluzione Nato nel giro di pochi giorni, affinché il Paese possa entrare a far parte del Patto Atlantico entro l’estate (forse anche prima). E anche la Svezia, trascinata da questa decisione dei vicini scandinavi, potrebbe accelerare questo processo.

