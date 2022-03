Per Susanna Ceccardi “Putin ha invaso con Biden e Obama, solo con Trump no” | VIDEO

“Putin con Obama invase la Crimea, adesso con Biden invade l’Ucraina. Probabilmente l’unico presidente con cui non ha invaso niente è stato Trump”: questa la profonda analisi geopolitica di Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, intervistata a SkyTg24.

Le illuminanti analisi geopolitiche di Susanna Ceccardi della Lega che ha la soluzione per porre fine alla guerra.

“Una certa sinistra in Italia – ha aggiunto – sta cogliendo l’occasione per accusare Salvini, per aver incontrato Putin in passato. Ricordo che tutti i leader europei, e non solo, hanno incontrato Putin in passato. La Lega non ha mai preso un rublo. Ma andiamo a vedere i reali conflitti di interesse con la Russia. L’ex cancelliere socialista Schroeder è ai vertici di Gazprom. La partecipazione francese di Total è molto importante, anche per questo Macron ha avuto un rapporto privilegiato con Putin. La Merkel stessa, con NordStream 2”.

E ancora: “Io l’altra settimana ero alla convention Cpac e Trump ha sottolineato come il figlio di Biden, Hunter Biden, in campagna elettorale ha preso 3,5 milioni di euro dalla moglie del sindaco di Mosca. Questi sono i conflitti di interesse reali, non quelli presunti”. Infine una considerazione sui flussi migratori generati dalla guerra: “La sinistra vuole accogliere tutti senza fare distinzione tra chi scappa dalle guerre e chi semplicemente scappa dalla guerra per motivi economici. Noi l’abbiamo sempre detto: le due emergenze devono seguire due canali diversi”.