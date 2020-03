Le nuove restrizioni per alimentari e supermercati in arrivo

Sono in arrivo nuove restrizioni per alimentari e supermercati in tutta Italia dopo il cambio degli orari a Roma e nel Lazio. Questo perché con il trascorrere delle ore e con i dati diffusi dalla Protezione Civile che dimostrano un numero di contagi ancora alto, appare chiara la necessità di intimare ai cittadini la necessità di non uscire. Ad annunciarli è il ministro delle Autonomie Francesco Boccia al Corriere della Sera:

Lo fa Boccia quando ricorda che «sul piano dei comportamenti, il vaccino è ognuno di noi se resta a casa» e conferma come il governo «sta valutando se fare una stretta ulteriore». Una delle ipotesi è la riduzione dell’orario di apertura degli alimentari e dei supermercati per impedire alle persone di stare fuori fino a tardi e consentire l’ingresso nei negozi più piccoli a una persona per volta per evitare contatti. Se anche questo non dovesse bastare, si sarebbe costretti a limitare il compito di fare la spesa e andare in farmacia a un unico componente di ogni nucleo familiare, ma si tratta di una misura estrema che il governo mira in ogni modo a scongiurare. «Serve autodisciplina e autocontrollo», ribadisce la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha chiesto l’intensificazione dei controlli e non ha escluso — come per la Campania — che i comitati per l’ordine e la sicurezza possano disporre per la vigilanza anche dei soldati.

Il modello a cui si fa riferimento è quello pugliese: a Bari Antonio Decaro,che è anche presidente Anci, ha dovuto chiudere i locali con i distributori automatici h24: troppe file per acquistare bibite e alimenti. Stessa decisione presa anche a Foggia dal sindaco Franco Landella e a Taranto da Rinaldo Melucci. Che ha anche vietato l’accesso alle spiagge dopo la folla dell’ultimo weekend. La chiusura più originale è quella del sindaco di Monopoli, Angelo Annese, costretto a transennare la centrale piazza Vittorio Emanuele II: troppi anziani giocavano a carte sulle panchine. Intanto Alessandro Mantovani sul Fatto illustra i dati dell’ISS sulle vittime di Coronavirus:

L’ultimo studio dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) sulla mortalità legata a Covid-19, datato 17 marzo e relativo ai primi 2.003 decessi (ieri siamo arrivati a 2.978) dà conto di cinque persone tra i 30 e i 39 anni che non ce l’hanno fatta (0,2 per cento), tutti uomini e tutti con gravi patologie pregresse cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità. Erano affetti da altre malattie anche i 12 morti tra i 40 e i 49 anni (0,6 per cento). Altri 56 ne avevano tra i 50 e i 59 (2,8), 173 tra 60 e 69 (8,6), 707 tra 70 e 79 (35,3), 852 tra 80 e 89 (42,5), 198 sopra i 90 anni (9,9).