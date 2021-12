Al via da domani il Super Green Pass. Il decreto legge era stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 novembre e rimarrà in vigore almeno fino al prossimo 15 gennaio. Per le settimane successive al 15 gennaio 2022 si valuterà l’andamento epidemiologico e la situazione ospedaliera.

Arriva il Super Green Pass, cosa cambia a partire da domani

Quello che non cambierà, a partire da domani, saranno gli strumenti a disposizione per la diagnosi da infezione da Sars-CoV-2 (e varianti). I tamponi utilizzati finora (quelli che permettono di ricevere il Green Pass), molecolari e antigenici (o rapidi) continueranno a essere usati e anche la durata del certificato verde da tampone rimarrà la stessa (48 ore). La durata della certificazione verde passa invece, ufficialmente, dai 12 ai 9 mesi.

Trasporti, nuovi obblighi vaccinali e restrizioni

A cambiare sarà anche il sistema dei trasporti. Se, fino a ora, l’esibizione del Green Pass era vincolante solamente per viaggiare sui treni a lunga percorrenza e sull’alta velocità, dalle prossime settimane sarà necessario essere in possesso della certificazione verde (quella di base, cioè quella che già abbiamo imparato a conoscere) anche per salire sui treni regionali e interregionali. Stesso discorso per quel che riguarda il trasporto pubblico locale: per viaggiare su metro, tram e autobus occorrerà presentare quel documento che attesta l’avvenuta vaccinazione (a ciclo completo), l’esito negativo di un tampone (effettuato entro 48 ore dalla verifica) o l’aver superato la malattia COVID.

L’obbligo vaccinale sarà esteso anche ad altre categorie lavorative (oltre al personale medico e infermieristico per cui è stata resa obbligatoria anche la somministrazione della terza dose): personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Chi non si adeguerà a questa indicazione, come già accade per i medici, sarà sospeso dal lavoro. Per tutti gli altri lavoratori, invece, sarà sufficiente esibire il classico Green Pass (anche da tampone) per accedere in ufficio o in azienda.

Ma chi non è vaccinato avrà forti restrizioni per quel che riguarda le attività che vengono indicate come “svago”: senza Super Green Pass non si potrà accedere alle sale interne di bar, pub, ristoranti e neanche soggiornare all’interno di un albergo. Ma anche le palestre, gli impianti sportivi, i teatri, i cinema, i concerti, gli eventi, le cerimonie pubbliche, le discoteche e le fiere saranno off-limits per i non immunizzati.

Le multe ai trasgressori

I trasgressori che accederanno senza possedere o fornire il “Super Green Pass” rischieranno multe dai 400 ai mille euro. Stesso discorso sarà valido per i gestori dei locali in caso di mancato controllo del certificato. Nel caso di multe per più di tre giorni, il locale potrà essere obbligato fino a dieci giorni. Sono previste le stesse multe anche per chi viola le regole sul Green pass di base. Verrà punito sia chi accede senza certificato verde o con certificato falso sia chi non controlla.