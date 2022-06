“Poche chiacchiere e molti fatti: il movimento politico Sud Chiama Nord coinvolgerà nuovamente i cittadini, oggi più che mai disamorati dal teatrino dei partiti vecchi e nuovi, per liberare insieme l’Italia, partendo dalla Sicilia”: in un comunicato stampa Cateno De Luca e Dino Giarrusso annunciano nome e simbolo del loro partito politico, Sud Chiama Nord, di cui Giarrusso sarà segretario nazionale e De Luca coordinatore, affiancati dalla ex-iena Ismaele La Vardera, candidato alle regionali e presidente del partito.



Il nuovo partito di Dino Giarrusso e Cateno De Luca per puntare alle regionali in Sicilia

“Sarà un movimento popolare ed al tempo stesso un Partito che, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto “patto di solidarietà Sud Nord”, integrando un nuovo quadro di politiche nazionali ed europee finalizzate ad eliminare le sperequazioni sociali economiche ed infrastrutturali tra il meridione ed il resto dei territori europei che non rendono competitivo il ‘Sistema Italia’. Dobbiamo dare lavoro ai nostri cittadini, non parlare astrattamente di lavoro. Dobbiamo assicurare sicurezza alle nostre città facilitando autenticamente la funzione delle forze dell’ordine, non parlare di sicurezza in modo generico, come se dipendesse dal caso”.

“Né di destra né di sinistra”

Il partito farà il suo esordio alle elezioni regionali in Sicilia che si terranno a novembre per eleggere il successore di Musumeci. “Lo scopo appunto di federare e compattare tutte quelle realtà politiche avulse dal giogo dei due grandi poli, centrodestra e centrosinistra, che da tempo non rappresentano decine di milioni di cittadini italiani, non a caso sempre più disaffezionati alla politica e propensi a disertare le urne”. Alle regionali De Luca si proporrà come presidente, Giarrusso come vice. Sud Chiama Nord sarà presente nella Lista comune con “De Luca sindaco di Sicilia”. Cateno De Luca si è dimesso da sindaco di Messina lo scorso febbraio, mentre Dino Giarrusso ha recentemente abbandonato il Movimento 5 Stelle per dissidi con il presidente Giuseppe Conte.