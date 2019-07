Una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano Stromboli dall’Ingv di Catania. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco. La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. Alcuni turisti per paura si sono lanciati in mare. “Vediamo una colonna di fumo nero dal vulcano, abbiamo sentito un boato molto forte, metà dell’isola di Stromboli non si vede”, racconta un testimone oculare da Lipari dopo l’esplosione dal cratere dello Stromboli.

Stromboli, le esplosioni sul dal cratere del vulcano

La sala operativa della Protezione Civile regionale si è subito attivata dopo avere ricevuto dall’Ingv la segnalazione di una serie di volente esplosioni sullo Stromboli. Secondo le prime informazioni raccolte attraverso Forestale, Carabinieri e Vigili del fuoco le esplosioni, con la caduta di materiale incandescente, avrebbe provocato una serie di incendi in diverse zona dell’isola. Tra i testimoni c’è l’ex direttore di Repubblica Mario Calabresi che ha pubblicato una foto delle esplosioni a Stromboli su Twitter:

Grande esplosione a Stromboli, incendi sui versanti del vulcano pic.twitter.com/7LDXjsHKHc — mario calabresi (@mariocalabresi) 3 luglio 2019



In questa foto si vedono lapilli su Ginostra:

“C’è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo e lapilli incendiari su Ginostra e fiamme sui costoni del vulcano”. Sono momenti di paura vissuti da alcuni testimoni a Stromboli, che raccontano di una vera e propria “pioggia di lapilli”. In tanti segnalano le esplosioni anche da lontano:

Ma a Stromboli tutto ok?!?! 🌋 pic.twitter.com/GcdYQoihR7 — Marco Procopio (@Marcopro83) 3 luglio 2019

Ci sono state varie esplosioni con fuoriuscita di materiale piroclastico e hanno preso fuoco sterpaglie sui costoni del vulcano. Lo si apprende da fonti della Protezione Civile. Dai primi accertamenti non erano previste oggi escursioni guidate al vulcano. A questo link è possibile trovare la Live Webcam del vulcano Stromboli.

Secondo quanto riferito, i traghetti sono rientrati nel porto e i turisti sono stati fatti risalire sulle barche per lasciare la coste. Elicotteri perlustrano la zona ed il sole è coperto dal fumo. “C’è stata tanta paura, qui la psicosi di uno tsunami come nel 2002 è ancora molto forte”, dicono all’ANSA alcuni testimoni. I vigili del fuoco hanno mandato sull’isola squadre da Lipari per spegnere i vari incendi di sterpaglie che si sono sviluppati e che, si è appreso, non hanno coinvolto abitazioni. Secondo quanto si è appreso la guardia costiera è pronta ad evacuare chi volesse lasciare l’isola anche se, è stato sottolineato, non c’è nessun motivo per evacuare l’isola.

