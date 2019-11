Stephan Claus Roh: l’intervista a La Verità dell’avvocato di Mifsud che chiama in causa Gentiloni

Oggi il quotidiano La Verità pubblica un’intervista a Stephan Claus Roh, avvocato di Joseph Mifsud, firmata da Giacomo Amadori e Paolo Grizzuti. Roh è anche socio della Global education management (Gem), la cassaforte della Link Campus University, celebre per i suoi master in intelligence.

Stephan Claus Roh: l’intervista a La Verità dell’avvocato di Joseph Mifsud che chiama in causa Gentiloni

Alcuni estratti dell’intervista chiamano in causa Gentiloni e altri personaggi della politica italiana. Vediamo quali:

Il «professore» le ha mai parlato dell’ex premier Matteo Renzi?

«No, ma Scotti, Russo e Mifsud parlarono del primo ministro Paolo Gentiloni, dicendo che questi si sarebbe recato alla Link campus il 25 febbraio 2017 insieme con il sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, per un meeting strategico. Questo avvenne alcuni giorni dopo che Mifsud era stato interrogato a Washington. Sembra che questo incontro non sia mai stato reso pubblico e necessita di conferme.

«Per averne dovreste chiedere ai diretti interessati. Ho riportato un’informazione che ho appreso da Mifsud, Rossi e Scotti alla presenza della Fadini. Pur non avendo assistito personalmente a quella riunione, posso dire che il 25 febbraio ho incontrato Migliore, ma non Gentiloni». Sa dove sia Mifusd?

«No, non so dove si trovi ora». Qualcuno lo tiene nascosto?

«Preferisco non rilasciare ulteriori informazioni in merito». Almeno può dirci quando l’ha visto l’ultima volta?

«Nel maggio del 2018, quando Mifsud è venuto nel mio ufficio. Quel giorno diede il suo assenso perché registrassi una sua deposizione. Gli inquirenti americani mi hanno chiesto copia di queste registrazioni e, poiché è nell’interesse di Mifsud collaborare con gli Stati Uniti, gliele ho fornite quest’estate. Ho anche preventivamente informato la Link, dal momento che è un atto d’accusa contro alcuni dei suoi dirigenti».

Le smentite di Gentiloni e Migliore

Sia Gentiloni che Migliore hanno smentito quanto dichiarato da Roh. Fonti vicinissime a Paolo Gentiloni, smentiscono con forza che “l’ex premier abbia partecipato, come riferisce l’avvocato Roh alla Verità ad un meeting straniero presso l’università Link Campus il 25 febbraio 2015”, scrive l’Adn Kronos. Stessa cosa per Gennaro Migliore: “Non ricordo neanche quel giorno di febbraio. All’epoca, per la carica di governo che rivestivo, mi capitava di andare anche a più convegni al giorno, sono stato pure alla Link ma di sicuro mai con Paolo Gentiloni alla Link quel giorno. E mai ho visto quel signore lì (Mifsud, ndr)”.

Leggi anche: Cosa c’entra la caduta del Muro di Berlino con la nascita dell’euro