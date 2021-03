Un partito (per ora) senza un capo, ma con tanti nomi in ballo. Tra i candidati alla segreteria del Pd si sta facendo largo la figura di Stefano Bonaccini. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è, insieme a Enrico Letta, la personalità che sta condizionando i discorsi politici all’interno del Partito Democratico che, dopo le dimissioni improvvise di Nicola Zingaretti, è alla ricerca di un nuovo punto di riferimento da qui ripartire. Martedì sera, in collegamento con Bianca Berlinguer a CartaBianca, ha presentato quel che dovrebbe-potrebbe essere il sui Pd.

Stefano Bonaccini presenta il “suo” Pd

“In un progetto di un nuovo Pd e centrosinistra futuro non vedo perché non si possa fare una forza rifondata con anche gli Speranza e o gli Schlein, questo lo vedremo – ha detto Stefano Bonaccini -. Non so cosa vorranno fare Renzi o Boschi toccherà magari a loro dirlo, a me interessa recuperare gli elettori che sono smarriti. Dobbiamo darci da fare perché il Pd diventi una casa più larga, un partito che attrae e non rischia di scendere nei sondaggi. Se ci avessero detto qualche mese fa che il Pd sarebbe stato così basso nei sondaggi non ci avremmo creduto”. Ma, secondo il Presidente dell’Emilia-Romagna, i tempi non sono ancora maturi: “Quando ci saranno le primarie vedremo, potrà succedere o no, ma in questo momento agli italiani non interessa il destino di Bonaccini”.

Dualismo con Letta?

Tempi non maturi, ma la carne al fuoco è già molta. Così come l’eventuale “rivale” alle primarie: “Enrico Letta è una figura che sarebbe autorevole. Trovare un accordo fra le varie correnti è obbligatorio. Ci manca sono che noi proroghiamo questa crisi cha agli occhi del Paese credo sbalordisca e sbigottisca. Io non faccio nomi mi interessa trovare un accordo. Letta è sicuramente una figura autorevole a livello nazionale e internazionale”.

(foto: da CartaBianca, Rai3)