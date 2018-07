Prima le italiane

Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e la campionessa europea Libania Grenot hanno vinto in 3’03″54 la medaglia d’oro della staffetta femminile ai Giochi del Mediterraneo. Le quattro ragazze hanno battuto le francesi per due secondi staccando di molto la Spagna.

Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo, Libania Grenot

Maria Benedicta Chigbolu è nata a Roma, ha 28 anni e gareggia per il Gruppo Sportivo dell’Esercito. La mamma è italiana, il papà è originario della Nigeria, quindi Benedicta ha sempre potuto far parte della Nazionale azzurra. Ayomide Folorunso, 21 anni, è tesserata per la Polizia di Stato (Fiamme Oro). Nata ad Abeokuta, in Nigeria, è in Italia dal 2004 dove però ha dovuto aspettare la fine del 2013 per gareggiare con la maglia azzurra.

Libania Grenot, 34 anni, tesserata per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle (Guardia di Finanza), è nata a Santiago di Cuba. Nel 2006 ha sposato un italiano ottenendo la nostra cittadinanza due anni dopo, dunque è naturalizzata italiana. Infine, Raphaela Lukudo, 23 anni, gareggia per il Centro Sportivo Esercito. Nata ad Aversa, in provincia di Caserta, da papà e mamma originari del Sudan, ha avuto la cittadinanza italiana in contemporanea con i genitori arrivati nel nostro paese da rifugiati.

Leggi sull’argomento: Beppe Grillo non vede buche a Roma