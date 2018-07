In un video postato sulla sua pagina Facebook Beppe Grillo si dota di un megafono per fare il “moralizzatore” del traffico a Roma e dà consigli ad automobilisti e motociclisti armato di megafono. Nel video il Garante M5S, seduto in auto al posto anteriore del passeggero, dirama direttive ai veicoli che lo precedono, ai pedoni, persino – e non senza ragione – al fotoreporter che con una mano guida lo scooter e con l’altra lo riprende con uno smartphone. Un divertissement che Grillo prosegue – chissà quanto tra il serio e il faceto – dando conto dello stato ottimale del manto stradale nel tratto di strada percorso, e osservando che in effetti qualche lavoro da fare c’è sul fronte della gestione di verde pubblico ed erbacce, pur in un’area estesa come quella del Comune di Roma.

Beppe Grillo non vede buche a Roma

C’è però un problema. A parte che proprio quando Beppe nel video dice “neanche una buca” al minuto 00.57, l’auto fa un saltello di quelli che per chi abita a Roma sono proprio inconfondibili, Grillo dice di non trovare buche anche se ammette che “quaranta milioni di metri quadri di verde” sono difficili da gestire, ma non si rende conto che sta girando quella parte della gag su uno svincolo, forse per il Raccordo anulare. Dove la gestione è di competenza dell’ANAS.

La prima parte del video è invece girata in via Cavour, ovvero nel primo municipio. Dove governa la piddina (direbbe lui) Sabrina Alfonsi.

EDIT: Ci fanno gentilmente sapere sulla pagina FB di neXt che la zona che Grillo sta percorrendo è lo svincolo tra G.R.A. e A24 sulla Circonvallazione Tiburtina .