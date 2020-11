“Gli spostamenti saranno consentiti solo se tutte le regioni saranno gialle”

Il ministro della Salute Roberto Speranza a Che tempo che fa ha spiegato che difficilmente ci si potrà spostare tra regioni per Natale: “Dobbiamo tenere alto il livello di prudenza mantenendo la sobrietà e scegliendo ciò che è essenziale. Sarà un Natale diverso e più sobrio, in cui dovremo evitare spostamenti che non sono essenziali” Lo spostamento tra regioni per Natale, “per il modello che utilizziamo, può avvenire solo se tutte le regioni andassero in zona gialla ma in questo momento dobbiamo evitare tutti gli spostamenti che non sono necessari. Dobbiamo panificare le vacanze con prudenza”.

Speranza ha poi anche parlato del vaccino contro il Coronavirus: “all’inizio il tema non sarà l’obbligatorietà ma selezionare a chi darlo. La mia opinione è che sia giusto partire dalle categorie in prima linea e poi dai più fragili”. Credo che possiamo arrivare all’immunità di gregge con la persuasione sarebbe una grande prova di maturità. Con una campagna vera con cui spieghiamo fino in fondo l’importanza di questo vaccino. Quindi – ha chiarito – non partirei con l’obbligatorietà ma sarà una valutazione che faremo nel corso dei mesi”.