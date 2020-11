Salvini si rimangia il convegno sul Covid de “la mascherina non la metto”

Vi ricordate? Era luglio: nel corso di un convegno al Senato Salvini disse: ” Non c’è l’ho la mascherina…non me la metto”. Ora dice che è stato un errore

Vi ricordate? Era luglio: nel corso di un convegno organizzato da Armando Siri (Lega) e Vittorio Sgarbi, dal titolo: “Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti” era andato in scena lo show di Matteo Salvini, che aveva rifiutato a più riprese di mettersi la mascherina anche quando era stato invitato a farlo da un funzionario del Senato. Gli addetti del Senato, a più riprese, avevano invitato tutti i presenti a indossare la mascherina, esortazione accolta quasi esclusivamente dai giornalisti presenti. Un funzionario s’è rivolto esplicitamente al segretario leghista, seduto in prima fila, che però gli ha risposto: ” Non c’è l’ho la mascherina…non me la metto”.

Beh ora il leader della Lega in un’intervista a Sky Tg24 ha definito quel convegno un errore. Ma non ha indugiato più di tanto sul mea culpa. Infatti come se fosse la cosa più importante ha discusso dell’uso del termine negazionista: “Posso chiedere a tutti di non usare questo termine? Ci ricorda i campi di sterminio, gli ebrei, i nazisti… Quindi, se si vuole fare polemica politica, ci sono tanti altri termini. Ma parlare di negazionismo in questo momento è qualcosa che non rende giustizia a chi lo fa”