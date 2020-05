Il pasticcio delle spiagge con accessi senza controlli a Roma

Le spiagge libere gestite dal Comune di Roma non hanno nessun tracciamento. Mentre negli stabilimenti balneari i titolari degli impianti sono tenuti per legge a prendere i nominativi dei clienti e a misurare loro la temperatura, nulla di tutto questo è previsto. Gli steward, dipendenti di un istituto di vigilanza privata, non prenderanno i nomi all’ingresso dei bagnanti (anche perché non hanno titoli, né autorizzazioni per poterlo fare), né la temperatura corporea. Spiega oggi Il Messaggero:

Chi garantisce la salute pubblica sulle spiagge libere di Roma? Senza considerare che la security, maglia azzurra e tablet alla mano per aggiornare le posizioni disponibili on line, termina il suo lavoro alle 16.30. Da quell’ora in poi chiunque potrà accedere agli arenili senza nessun filtro e ulteriore controllo. A deciderlo, in questo caso, è stato il X Municipio. Già perché l’ordinanza della sindaca sul tema accessi alle spiagge libere rimanda a una delibera di giunta del Municipio firmata il 26 maggio scorso ma che , però, non è stata ancora ufficialmente pubblicata, questione che potrebbe creare anche «qualche problema di legittimità ed efficacia dell’ordinanza Raggi», fa presente l’opposizione di Ostia. Nel caos amministrativo – tra uffici, protocolli e carte bollate – alcuni numeri non tornano. Il Campidoglio è stato chiaro: «Sei persone per ogni piazzola allestita», cinque per il Municipio. «Ma vanno bene anche sei», ha fatto sapere l’assessore all’ambiente del X Municipio. Al mare gli spazi potranno essere condivisi con gli estranei. Le spiagge libere sono state divise in aree da 25 mq identificate da paline rosse o bianche. In ogni spazio potranno accomodarsi da 1 a massimo 6 persone, ma non dovranno necessariamente conoscersi.