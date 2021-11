“Non sappiamo cosa stia succedendo, ma tutti stanno correndo fuori dal campo”. Lo stupore nelle parole del telecronista durante il match (valido per il campionato Federal A) tra Huracan Las Heras e Ferro de General Pico è poi sostituito dal silenzio per quel che stava accadendo sugli spalti. I giocatori in fuga dal manto erboso, mentre sullo sfondo si sentono alcuni colpi di pistola. Non sono chiari i motivi che hanno portato a una sparatoria all’interno di uno stadio in Argentina, per il momento sappiamo che uno dei proiettili ha colpito l’allenatore della squadra ospite.

In #Argentina, during Huracan Las Heras – Ferro de Pico (Federal A), a shooting broke out in one of the local stands and hit the visiting coach, Mauricio Romero, in the left shoulder. Crazy. (Fortunately, he is in good conditions). pic.twitter.com/uUZt5NvNsO — Alex Milone (@AlexMilone) November 1, 2021

Sparatoria Stadio Argentina, colpito l’allenatore del Ferro de General Pico

Minuto 78 del match tra Huracan Las Heras – Ferro de General Pico, valido per la 30esima giornata del campionato Federal A (l’equivalente della terza divisione). I padroni di casa sono in vantaggio per 3-1 quando dagli spalti iniziano a partire alcuni colpi d’arma da fuoco. Giocatori e arbitri corrono fuori dal campo per mettersi al riparo, ma uno dei proiettili colpisce Mauricio Romero, allenatore della squadra ospite, a una spalla. Per sua fortuna la ferita è lieve, ma le conseguenza potevano essere ben peggiori.

Incredible scenes today in Argentina’s 4th tier (Torneo Federal A) as Ferro General Pico manager Mauricio Romero was shot in the shoulder during their game with Huracán Las Heras via @InteriorFut pic.twitter.com/Ufyd7tr00l — GOLAZO (@golazoargentino) November 1, 2021

Ancora non sono chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma le forze dell’ordine avrebbero già individuato gli autori di quella rissa scaturita nella sparatoria allo stadio. Compreso l’uomo che avrebbe portato con sé l’arma e avrebbe aperto il fuoco all’impazzata durante il match. Nel frattempo, il presidente della squadra di casa, ancora sotto choc per l’accaduto, ha annunciato le sue dimissioni.