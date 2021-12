I nuovi sorteggi di Champions dopo il clamoroso errore che ha portato all’annullamento

La Juventus esce indenne dalla ripetizione dei sorteggi di Champions League: i bianconeri avevano pescato lo Sporting Lisbona, e alla seconda “tornata” le è toccato il Villareal. Molto peggio è andata invece all’altra italiana coinvolta, l’Inter, che è passata dall’Ajax al Liverpool, probabilmente la squadra più forte della competizione insieme al Bayern Monaco.

SALISBUGRO – BAYERN MONACO

SPORTING LISBONA – MANCHESTER UNITED

JUVENTUS – VILLAREAL

BENFICA – AJAX

CHELSEA – LILLE

ATLETICO MADRID – MANCHESTER CITY

INTER – LIVERPOOL

REAL MADRID – PARIS SAINT GERMAIN

Caos durante i sorteggi di Champions League. Un errore, che gli organizzatori hanno attribuito al software che gestisce le combinazioni tra le squadre, ha portato a inserire la sfera contenente il bigliettino del Manchester United nell’urna tra le possibili avversarie del Villareal. Il caso ha voluto che venissero pescati proprio i Red Devils, che però non potevano affrontare il “sottomarino giallo” visto che entrambe erano nello stesso girone di qualificazione. Una serie di errori a cascata ha portato poi a non inserire, per lo stesso motivo, il Liverpool nell’urna dell’Atletico Madrid.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021