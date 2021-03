Il sondaggio sul gradimento dei leader: Conte primo e Renzi finisce sotto Crimi

Ieri a Dimartedì Nando Pagnoncelli ha presentato i sondaggi sul gradimento dei leader politici. Giuseppe Conte è quello più amato, ma in tanti hanno notato cosa è successo in fondo alla classifica, dove Matteo Renzi è stato superato anche da Vito Crimi

Ieri a Dimartedì Nando Pagnoncelli ha presentato i sondaggi sul gradimento dei leader politici. Giuseppe Conte è quello più amato, ma in tanti hanno notato cosa è successo in fondo alla classifica, dove Matteo Renzi è stato superato anche da Vito Crimi del Movimento 5 Stelle

Conte è in testa alla classifica del sondaggio sul gradimento dei leader politici con il 61% dei consensi. Al secondo posto c’è il ministro della Salute Roberto Speranza che batte Matteo Salvini, al 33%, e Giorgia Meloni, al 37%: proprio il capo della Lega e la leader di Fratelli d’Italia si sono spesi spesso perché Speranza non ricoprisse più il ruolo di ministro. Evidentemente il 41% degli intervistati la pensa diversamente. Enrico Letta intercetta il consenso del 32% degli intervistati.

Ma è in fondo alla classifica che si è verificato un fenomeno che qualcuno ha chiamato “il capolavoro di Renzi”. Sono ancora in tanti i delusi per la fine del governo Conte, la cui crisi è iniziata con le richieste di Italia Viva sul MES, ad esempio, e secondo i più critici il leader di IV non ha ottenuto i risultati sperati, risultando ancora meno popolare di Vito Crimi, il reggente dei 5 Stelle che con ogni probabilità tra poche settimane lascerà il posto a Conte:

E dire che peggio di Crimi non era x niente facile…eppure…#Renzi https://t.co/n8TBnqZ91C — Rosy Di Bartolo (@RosyDiBartolo1) March 24, 2021

