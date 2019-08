La Lega cade, il M5S cresce e il PD anche. Il sondaggio Bidimedia realizzato durante le consultazioni per il nuovo governo restituisce un quadro politico rivoluzionato rispetto a prima dell’estate. Le rilevazioni della casa sondaggistica vedono la Lega perdere il 2,5% rispetto allo scorso sondaggio, portandosi così al 32,5% dei consensi. Nel campo della destra, si amplia la distanza tra Fratelli d’Italia, che raggiunge il 7,7% (+0,9%) e Forza Italia, che scende al 6,2% (-0,1%).

Sondaggio Bidimedia: il crollo della Lega e la crescita del M5S

E’ il Movimento 5 Stelle che guadagna di più da questa crisi estiva. Il partito guidato da Luigi di Maio raggiunge il 19,2% (+1,1% rispetto alla scorsa rilevazione). Il ritorno al governo fa bene anche al Partito Democratico, che arriva a toccare il 24,2% (+0,7% rispetto ad un mese fa). Stabile +Europa-Italia in Comune, al 2,7%. Nel campo della sinistra cala Europa Verde, che tocca l’1,9% (+0,6%) mentre si rileva un leggero rialzo per La Sinistra, che raggiunge il 2,1% (+0,2%). Piccolo calo invece per il Partito Comunista, che scende allo 0,7% (-0,1%).

Per gli altri partiti, si segnala il leggero aumento per il Popolo della Famiglia (0,6%, +0,1% rispetto alla scorsa rilevazione) e il calo del Partito Animalista (0,3%, -0,1% rispetto a luglio). In forte rialzo l’affluenza, che rivitalizzata dalla crisi di Governo, si attesta al 60,2%. Gli indecisi vengono rilevati al 22%. Gli elettori sono comunque in maggioranza contrari all’alleanza Movimento 5 Stelle-Partito Democratico. Coloro che hanno Molta o Abbastanza fiducia nel nuovo Governo Conte, infatti, si attestano al 47% (18% Molta, 29% Abbastanza).

E’ importante sottolineare come nessuno tra gli elettori leghisti abbia fiducia nel nuovo Governo (0%), mentre tra gli elettori 5 Stelle e quelli Democratici sono questi ultimi ad avere più fiducia (M5S: Molta 22%, Abbastanza 47%. PD: Molta 26%, Abbastanza 53%). Sono il 53%, invece, gli elettori che hanno Poca o Nessuna fiducia nel Governo Conte II. In questo caso ritroviamo la totalità degli elettori leghisti (7% Poca fiducia, 93% Nessuna fiducia), mentre un numero più basso è rappresentato dagli elettori dei 5 Stelle (25% poca fiduca, 6% nessuna fiducia) e del PD (20% poca fiducia, 1% nessuna fiducia).

