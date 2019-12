I sondaggi del Tg di La7: Lega in calo, cresce FdI

I sondaggi di SWG letti da Enrico Mentana durante il tg di La7 del lunedì raccontano una Lega ancora in calo e Fratelli d’Italia ancora in crescita: il Carroccio perde lo 0,8% e anche il Partito Democratico è in flessione, mentre guadagnano il MoVimento 5 Stelle e la Meloni, che guadagna quasi un punto percentuale e adesso vale un terzo della Lega. In crescita anche Forza Italia (+0,4%) e Italia Viva di Matteo Renzi che arriva al 5,1% e guadagna mezzo punto percentuale.

Sull’altra sponda la Sinistra/MDP è sempre al 3,5% mentre Azione di Carlo Calenda perde mezzo punto percentuali. Spostamenti infinitesimali per Verdi, +Europa, Cambiamo di G. Toti.

