Testa a testa tra Nicola e Zingaretti e Marco Minniti, secondo l’ultimo sondaggio di Bidimedia, sulle primarie del Pd. In base ai dati raccolti i candidati sono sempre sotto il 50%. Il Presidente della regione Lazio, in campo da quasi 5 mesi, raccoglie il 40% dei voti, registrando un calo del 4% rispetto al mese di ottobre. L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti lo segue con il 38% dei consensi con un aumento del 9% rispetto alla precedente rilevazione, quando non era ancora ufficialmente candidato alle primarie. In terza posizione, ma lontano dalla coppia di testa, debutta Maurizio Martina.

Sondaggi primarie PD, testa a testa tra Zingaretti e Minniti

L’ultimo segretario del PD si attesta al 9% dei voti, subito davanti a Matteo Richetti che raccoglie l’8% (-6% rispetto ad ottobre). Nel prossimo sondaggio – informa la nota di Bidimedia – si capirà se la rinuncia di Richetti alla corsa per la segreteria del partito in favore del ticket con Martina favorirà quest’ultimo nella risalita. Più distaccati gli altri tre sfidanti. Cesare Damiano è al 2% dei consensi (-1% da ottobre), stesso valore per Francesco Boccia. Chiude la rosa dei candidati Dario Corallo che perde il 3% rispetto al mese scorso e si ferma all’1% dei voti.

Non è stata sondata Maria Saladino, in quanto ha confermato la propria candidatura solo dopo la chiusura del sondaggio. Dati Sondaggi Bidimedia – Rilevazioni eseguite tra il 19/11 e il 22/11. Metodo di rilevazione: sondaggio online (CAWI) su un campione rappresentativo di 1081 casi. Margine d’errore ± 3%. Affluenza minima: 1,4 milioni di elettori; Affluenza massima: 2,6 milioni di elettori.