Secondo i sondaggi politici di SWG per TgLa7 Fratelli d’Italia ha scavalcato il Partito Democratico ed ora è la seconda forza politica in Italia alle spalle della Lega.

Sondaggi politici: ora Lega e Fratelli d’Italia sono primo e secondo partito

A ben guardare la situazione fotografata dalle rilevazioni SWG poi non c’è da notare solo il sorpasso del partito guidato da Giorgia Meloni ma anche il trend positivo che FdI ha da settimane mentre invece la Lega rispetto a sette giorni fa è in calo. Ci sarà presto un sorpasso tra le due forze politiche di centrodestra? La Lega rimane il primo partito con il 21% (-0,3%). Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4% e sale al 19,5%, superando il Pd che scivola dal 19,5% al 19,2%. Anche Forza Italia è in ascesa e approda al 7% mentre il Movimento 5 Stelle perde terreno e scende sotto il 17% perdendo uno 0,2 rispetto alla settimana scorsa. In realtà il centrodestra unito raggiunge il 47,5% dei consensi, una percentuale non molto diversa da quella di sette giorni fa, il 47,3%, a dimostrazione che sono gli equilibri interni tra Lega e Fratelli d’Italia a stare cambiando, con Giorgia Meloni che ambisce, e probabilmente ci riuscirà, a scalzare Salvini dal primo posto sul podio dei consensi. In quel caso la leadership del centrodestra passerebbe nelle sue mani? Lei si dice pronta a governare, ma la realtà è che questi numeri valgono in questi giorni e quando ci saranno le elezioni la situazione potrebbe essere completamente diversa.

Tra le altre forze politiche secondo i sondaggi politici di SWG Azione cede lo 0,2% e ora vale il 3,5%. Sinistra Italiana è al 2,9%. Al 2% i Verdi, all’1,9% +Europa e all’1,8% Italia Viva.