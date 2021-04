I sondaggi politici di SWG per TgLa7 questa settimana vedono la Lega di Matteo Salvini perdere ancora posizioni. La rilevazione illustrata da Enrico Mentana parte con una domanda che confronta il governo Draghi e quello Conte. Per gli intervistati non c’è grande differenza.

Sondaggi politici oggi: la Lega sempre più giù

Il quesito del sondaggio SWG è: “Facendo un confronto tra questo primo periodo del governo Draghi e l’operato del Conte 2 nel complesso direbbe che…” con la possibilità di scegliere tra le opzioni: “Non c’è particolare differenza”, “È più efficace il governo Draghi” o “È stato più efficace il governo Conte”. Il 61% di chi è stato interpellato non trovac’è particolare differenza tra governo Conte e Governo Draghi e solo il 21% preferisce il governo Draghi mentre il 17% degli intervistati sceglie l’esecutivo Conte. Le risposte sono analizzate anche dal punto di vista della composizione dell’elettorato: tra i sostenitori della Lega è il 61 la percentuale di chi non trova differenze, così come per Fratelli d’Italia è il 57 e il 52 per gli elettori del Partito democratico. Chi vota Movimento 5 Stelle è anche chi si divide di più 34%, ovviamente perché sostengono che il governo Conte fosse migliore. La Lega perde lo 0,8% per attestarsi al 22, seguito da Fratelli d’Italia che si lascia alle spalle uno 0,3%. Tutto il centrodestra è in crisi e infine Forza Italia che perde per strada lo 0,1%. Balzo in avanti invece per il Partito Democratico che gudagna quasi un punto percentiale arrivando al 19,3%. Cresce anche il Movimento 5 Stelle che scavalca il partito di Giorgia Meloni e torna la terza forza politica per consensi con il 17,7%.

Per quanto riguarda gli altri partiti Italia Viva è al 2,2% perdendo ancora posizioni.