Gli ultimi sondaggi prima del silenzio: continua l'ascesa di Fratelli d'Italia

@neXt quotidiano | Settembre 9, 2022

Da domani inizierà la quiete prima della tempesta. Tutti gli istituti demoscopici hanno pubblicato i loro ultimi sondaggi politici oggi, perché fino alle ore 23 di domenica 25 settembre (quando si potrà iniziare con gli exit poll) saranno obbligati al silenzio. Stop alle rilevazioni e alla diffusione dei dati raccolti attraverso le rilevazioni. Per oltre una settimana, dunque, gli italiani non riceveranno più aggiornamenti sulle intenzioni di voto. I dati più recenti, dunque, sono quelli raccolti nel corso degli ultimi sette giorni. E da lì arrivano diverse conferme.

Sondaggi politici oggi, le ultime rilevazioni prima del silenzio

La prima arriva da ProgerIndex per PiazzaPulita. Qui emergono due fattori per avere un quadro complessivo della situazione a poco più di una settimana dal voto. Innanzitutto c’è quella che mostra un confronto tra le intenzioni di voto espresse dal campione intervistato il 26 maggio scorso e quelle rilevate il 7 settembre. E da lì si nota una crescita molto forte di Fratelli d’Italia.

In poco più di tre mesi, secondo i sondaggi politici oggi di ProgerIndex, il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato quasi il 4%, attestandosi al 26,5%. Si tratta del dato più alto per Fratelli d’Italia nella storia (almeno delle rilevazioni). A perdere mezzo punto percentuale, invece, è il Partito Democratico che si ferma al 21,1%. Sale il MoVimento 5 Stelle che, guadagnando l’1,5%, arriva al 14%, superando la Lega. Perché il partito di Salvini è dato in profonda crisi: perde, rispetto al 26 maggio, il 4,2% fermandosi all’11%. Poi gli altri.

Per il Terzo Polo non è possibile un confronto con il passato, essendo nato un mese fa. Ma il sondaggio lo indica al 7,2%. La nuova natura politica nata dall’alleanza tra Calenda e Renzi, dunque, ha scavalcato Forza Italia (ferma al 7% dopo aver perso 1 punto percentuale). Poi c’è l’alleanza Verdi/Sinistra Italiana al 4% e ItalExit di Paragone che, per un pelo, supererebbe la soglia di sbarramento.

Le altre rilevazioni

Questo è il quadro fornito da ProgerIndex e non differisce, di molto, dalle altre rilevazioni pubblicate nel corso delle ultime ore. Secondo i sondaggi politici oggi di Ipsos, Fratelli d’Italia continua a crescere arrivando al 25,1%, mentre il Partito Democratico mostra una forte flessione (rispetto alla scorsa settimana) perdendo 2 punti e mezzo percentuali e fermandosi al 20,5%. Confermato il sorpasso del MoVimento 5 Stelle (14,5%) sulla Lega (12,5%). Mentre Forza Italia (8%) continua a essere avanti al Terzo Polo (6,7%, ma in costante crescita). Poi gli altri partiti che supererebbero la soglia di sbarramento: Verdi/Sinistra Italiana (3,4%) e ItalExit (3%).

Secondo l’ultima rilevazione Demos, invece, la distanza tra Meloni e Letta è meno evidente: Fratelli d’Italia al 24,6%, Partito Democratico al 22,4%, con entrambi i partiti in crescita. Sale, e di molto, anche il MoVimento 5 Stelle (13,8%) che supera la Lega (12%). Anche in questo caso, come nel sondaggio di Pagnoncelli (Ipsos), Forza Italia (7,7%) resta davanti al Terzo Polo (6,8). A superare la soglia di sbarramento (del 3%), oltre a questi, solamente l’alleanza Verdi/Sinistra Italiana (3,4%), mentre ItalExit di Paragone è ferma al 2%.

(foto IPP/Mario Romano)